МОСКВА. 24 ноя — ПРАЙМ. В четверг китайский юань вырос против доллара США при поддержке сигналов ФРС о вероятности замедления темпа повышения ставок, а также усиления ожиданий дальнейшего смягчения политики центрального банка Китая, сообщило агентство Reuters.

В среду государственные СМИ сообщили со ссылкой на заявление кабинета министров, что в свое время будут понижены нормы резервирования для банков, а также приняты другие меры денежно-кредитной политики для обеспечения разумного уровня ликвидности.

Аналитики Goldman Sachs читают, что заявление правительства стало реакцией на усиливающееся давление на экономику со стороны роста заболеваемости COVID, и нормы резервирования будут понижены в ближайшие дни.

"Несмотря на эти меры поддержки мы ожидаем слабого роста активности до конца этого года и в начале следующего года", — написали аналитики клиентам. По их прогнозу, отмена карантинных мер в Китае начнется во 2-м квартале 2023 года.

В среду в Китае зарегистрировано максимальное однодневное число случаев заражения COVID с начала пандемии.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллар США к юаню на уровне 7,1201 против 7,1681 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,1480, а на момент написания статьи торговалась по 7,1401.

По словам трейдеров и аналитиков, заявление кабинета министров лишь укрепило их мнение о понижении норм резервирования в ближайшее время, и теперь они интересуются, насколько будут понижены нормы.

"Вопрос в том, будет это понижение на 25 или на 50 базисных пунктов… Понижение на 25 пунктов даст дольше гибкости денежно-кредитной политике и в меньшей степени отразится на оттоке капиталов", — сказал Стивен Иннс из SPI Asset Management.

В апреле Народный банк Китая понизил нормы резервирования на 25 базисных пунктов. В августе он понизил ключевые процентные ставки, и, по общему мнению, это понижение стало катализатором ослабления юаня, так как еще больше удалило траекторию денежно-кредитной политики Китая от траекторий политики в другие ключевых экономиках, где ставки агрессивно повышаются для борьбы с инфляцией.

Доллар США снизился против других основных валют, так как после сигналов ФРС о вероятности замедления темпа повышения ставок инвесторы стали покупать рискованные активы.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 105,779 от уровня закрытия среды 106,076.

Пара оффшорный юань/доллар США торговалась по 7,1442.