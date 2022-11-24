МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, австралийский и новозеландский доллары в четверг росли, преодолев важные уровня сопротивления, поскольку перспективы агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии контрастировали с разговорами о замедлении темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6750, накануне прибавив почти 1,3% и значительно отдалившись от достигнутого ранее на текущей неделе минимума 0,6585.

Следующий уровень сопротивления для пары расположен на отметке 0,6797, и прорыв выше данного уровня нацелит ее на скользящую среднюю за 200 дней на отметке 0,6938.

Пара новозеландский доллар/доллар США достигла 3-месячного максимума 0,6254 после скачка на 1,5% в среду и прорыва сопротивления 0,6204. Пара теперь близка к тому, чтобы превысить скользящую среднюю за 200 дней на отметке 0,6301.

Обе валюты получили поддержку в связи с падением доллара США, поскольку рынки сосредоточились на ожидаемом замедлении повышения ставок ФРС.

РБНЗ, напротив, в среду удивил рынки, не только повысив ключевую ставку на 75 базисных пунктов, но и спрогнозировав ее повышение еще на 125 базисных пунктов в будущем.

Теперь прогноз пикового уровня ставки составляет 5,5% против предыдущего прогноза 4,1%. Инвесторы поспешили учесть это в котировках.

Особенно сильно пострадали гособлигации Новой Зеландии. Доходность 2-летних бумаг подскочила на 35 базисных пунктов по сравнению с началом недели, до 4,63%, оказавшись на 40 базисных пунктов выше доходности 10-летних гособлигаций.

Таким образом, инверсия кривой доходности была самой значительной со времен мирового финансового кризиса 2008 года, а значит инвесторы верят в слова РБНЗ о том, что для возвращения инфляции в Новой Зеландии к целевому уровню потребуется рецессия.

"РБНЗ не просто сигнализирует о рецессии, он прогнозирует спад сопоставимых масштабов с мировым финансовым кризисом. Разные причины, но похожие последствия", — сказал Майкл Гордон, экономист Westpac.

Эксперт ожидает, что РБНЗ повысит ключевую ставку еще на 75 базисных пунктов в рамках следующего заседания в феврале, а в апреле осуществит повышение на 50 базисных пунктов.

"Тем не менее, впервые за долгое время мы считаем, что РБНЗ может переусердствовать в борьбе с инфляцией, — добавил Гордон. — Теперь мы ожидаем, что регулятор приступит к снижению ставки в начале 2024 года. Это на шесть месяцев раньше нашего предыдущего прогноза".

Рынок воспринял агрессивную риторику РБНЗ как признак того, что Резервному банку Австралии тоже придется проявлять больше склонности к ужесточению денежно-кредитной политики.

Согласно котировкам фьючерсов, ожидаемый пик ключевой ставки РБА составляет 3,86% против 3,70% в начале недели при текущем уровне 2,85%.