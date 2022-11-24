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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221124/838934696.html
Российский рынок акций в начале торгов продемонстрировал слабый рост
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск увеличивается на 0,09%, до... ПРАЙМ, 24.11.2022
рынки, новости, россия, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск увеличивается на 0,09%, до 2213,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1152,86 пункта.
В лидерах роста котировок — акции "Яндекса" (+0,55%) и Сбербанка (+0,29%).