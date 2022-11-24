МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Курс евро поднялся на Московской бирже выше 63 рублей

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск увеличивается на 0,09%, до 2213,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1152,86 пункта.

В лидерах роста котировок — акции "Яндекса" (+0,55%) и Сбербанка (+0,29%).