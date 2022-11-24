МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снижаются, оставаясь около 2-месячных минимумов. Котировки оказались под давлением на фоне сообщений о том, что потолок цен на российскую нефть может оказаться выше уровня, на котором она торгуется, передает Reuters.

Более сильный, чем ожидалось, рост запасов бензина в США и усиление карантинных ограничений в Китае также способствуют снижению нефтяных цен.

Около 04.31 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 21 цент, или 0,3%, до 85,20 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 16 центов, или 0,2%, до 77,78 доллара за баррель.

По итогам сессии среды котировки упали более чем на 3% на сообщениях о том, что потолок цен на российскую нефть может быть выше уровня, на котором она торгуется.

Большая семерка планирует установить потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Об этом в среду сообщил один из европейских чиновников.

Диапазон 65-70 долларов, вероятно, превысит ожидания рынка, отметил Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank. В результате вероятность перебоев с поставками на мировом рынке снизится, добавил он.

"Если страны Евросоюза (ЕС) на этой неделе придут к соглашению о введении потолка для цен на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель, мы понизим наш прогноз по котировкам Brent в этом квартале до 95 долларов за баррель", — добавил Дхар.

По его словам, текущий прогноз Commonwealth Bank предполагает, что санкции ЕС наряду с потолком для цен на российскую нефть могут привести к перебоям с поставками, которые нивелируют сомнения в устойчивости спроса.

Некоторые индийские и китайские НПЗ покупают российскую нефть сорта Urals по более низким ценам, чем предполагает возможный ценовой потолок ЕС. Urals является основным российским экспортным сортом нефти.

В четверг или пятницу представители стран ЕС возобновят обсуждение ценового потолка для российской нефти, сообщают дипломаты.

Давление на котировки нефти также оказали представленные в среду данные Минэнерго США, свидетельствующие о существенном увеличении коммерческих запасов бензина и дистиллятов на отчетной неделе. Рост запасов поумерил опасения относительно дефицита предложения на рынке.

При этом коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах США на неделе 12-18 ноября сократились на 3,7 млн баррелей, до 431,7 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали падения показателя на 1,1 млн баррелей.

"Не принимая во внимание санкции ЕС в отношении российской нефти, до тех пор, пока вероятность локдаунов (в Китае) остается высокой, пространство для роста цен на нефть будет оставаться ограниченным", — сказал Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Согласно официальным данным Китая, в среду ежедневный показатель числа новых случаев заражения Covid-19 обновил рекордный максимум с начала пандемии. Местные власти ужесточили карантинные меры, стремясь сдержать распространение инфекции, и это усилило опасения инвесторов относительно перспектив экономики страны и спроса на топливо.

Тем временем представители правительства Венесуэлы и США намерены провести переговоры в Мехико на выходных, согласно источникам. Это будет первая подобная встреча с октября 2021 года, которая может стать первым шагом на пути к ослаблению санкций, введенных США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.