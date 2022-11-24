МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейские рынки акций открылись почти без изменений индексов после того, как протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы указал на замедление темпов повышения процентных ставок. Теперь инвесторы ждут новых сигналов от Европейского центрального банка, передает агентство Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,03%, при этом объемы торгов, вероятно, будут ниже из-за выходного в США по случаю Дня благодарения.

На Уолл-стрит вчерашние торги завершились с существенным ростом. "Значительное большинство" руководителей Федеральной резервной системы, участвовавших в заседании Комитета по операциям на открытом рынке в начале ноября, сошлись во мнении, что "вскоре, вероятно, будет уместным" замедлить темп повышения процентных ставок.

Европейский центральный банк сегодня опубликует протокол октябрьского заседания, на котором он повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, но заявил, что уже достигнут "существенный прогресс" в борьбе с историческим всплеском инфляции.

Акции Remy Cointreau упали на 2,7% после того, как компания, выпускающая коньяк Remy Martin, заявила, что во 2-м полугодии ждет возвращения к нормальным тенденциям потребления после двух лет "исключительного роста".

Акции Elekta, производителя оборудования для лучевой терапии, упали на 5,3%. Компания предупредила, что неопределенные макроэкономические условия и проблемы с цепочкой поставок скажутся на марже за 3-й квартал.