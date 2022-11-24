МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает умеренный рост в ходе торговой сессии четверга, в лидерах — низколиквидные акции "Камаза", следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль на Московской бирже усилил рост к доллару

Индекс Мосбиржи к 11.52 мск увеличивается на 0,35%, до 2219,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96%, до 1158,46 пункта.

Акции "Камаза" дорожают на 4,6%, до 88,8 рубля. Максимально бумаги компании дорожали ране в четверг на 6,95%, до 90,8 рубля. А объем торгов уже составляет 72,1 миллиона рублей при среднем дневном объеме в размере около 7 миллионов в течение текущей недели.

"Акции реагируют на новость о запуске производства автомобилей "Москвич". Ранее в этом году завод "Рено Россия" перешел в собственность Москвы, правительство подписало соглашение с "Камазом" о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. И хотя новость появилась еще вчера, сегодня инвесторы встречают ее бурным ростом", — поясняет Павел Гаврилов из компании "БКС Мир инвестиций".

Долгосрочный взгляд на акции — "умеренный", компании нужно решить вопросы с поставками и увеличением производства новых моделей, считает эксперт. При этом "Камаз" остаётся лидером на рынке грузовиков, и хотя долю рынка активно пытаются взять другие производители, "Камаз" остается устойчивым даже несмотря на снижение продаж, заключает Гаврилов.

Акции другой автомобильной компании, "Соллерс", также заметно дорожают, на 4,38%, до 214,5 рубля.