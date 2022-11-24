МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Индекс FTSE 100 снизился на фоне наступления даты дивидендной отсечки по целому ряду акций, сообщает Reuters. Бумаги обувной компании Dr. Martens упали после того, как она предупредила о снижении спроса в преддверии загруженного рождественского сезона.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,1%. Акции Vodafone, Imperial Brands и National Grid упали, поскольку теперь торгуются без права на получение дивидендов.

Объемы торгов были небольшими, поскольку американские рынки сегодня закрыты в связи с Днем благодарения.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, к 08.26 по Гринвичу не изменился. Акции Dr. Martens упали на 17,0% после того, как компания предупредила, что ее годовая маржа базовой прибыли будет ниже, чем в прошлом году.