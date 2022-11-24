МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в четверг, держась вблизи 2-месячных минимумов, сообщает Reuters. Предложенный Большой семеркой потолок цен на российскую нефть породил сомнения в том, что подобная мера повлечет за собой существенное сокращение предложения.

Более сильный, чем ожидалось, рост запасов бензина в США и ужесточение антиковидных мер в Китае оказывали дополнительное понижательное давление на котировки.

Около 12.19 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 52 цента, или 0,6%, торгуясь по 84,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 15 центов, или 0,2%, до 77,79 доллара за баррель.

Оба контракта упали более чем на 3% в среду на сообщениях о том, что потолок цен на российскую нефть может оказаться выше текущих рыночных цен.

Страны Большой семерки намерены ограничить стоимость барреля российской нефти уровнем 65-70 долларов, но окончательное решение еще не принято.

Более высокий, чем ожидалось, потолок цен едва ли поумерит продажи российской нефти, а значит, риск образования дефицита предложения на мировом нефтяном рынке ослабевает.

В четверг в Кремле заявили о том, что Россия не планирует поставлять нефть и природный газ в страны, которые будут придерживаться ценовых ограничений, но окончательное решение будет зависеть от установленного потолка.

"Учитывая, что текущая цена на экспортируемую Россией нефть ниже предложенного потолка, понимаешь, что ограничительный механизм не станет препятствием для дальнейших экспортных поставок", — отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.

Некоторые НПЗ в Индии и Китае приобретают нефть Urals в настоящее время по цене, которая существенно ниже предложенного потолка, сообщают трейдеры. Urals является основным российским экспортным сортом нефти.