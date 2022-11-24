МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Руководители Европейского центрального банка опасаются, что высокая инфляция может укорениться, и поэтому считают целесообразным продолжить повышение процентных ставок. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг протоколы заседания ЕЦБ, прошедшего 26-27 октября, пишет Reuters.

На октябрьском заседании ЕЦБ повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, до 1,5%, в стремлении обуздать крайне высокую инфляцию. Всего с июля этого года процентные ставки были повышены уже на 200 б.п. Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ является рекордным по скорости.

Руководители ЕЦБ также обсуждали сокращение баланса банка, размер которого составляет 9 трлн евро, приблизившись к началу сокращения портфеля гособлигаций, который формировался на протяжении десятилетия в рамках усилий по разгону инфляции, которая много лет не дотягивала до целевого уровня 2%.

"Очевидно, что ставки необходимо поднять выше, до уровня, который позволит замедлить инфляцию до среднесрочного целевого уровня 2%", говорится в протоколах.

Некоторые участники заседания выразили мнение, что "денежно-кредитное ужесточение, вероятно, будет необходимо продолжать и после того, как денежно-кредитная политика будет нормализована и перейдет в целом на нейтральное поле".

Большинство руководителей ЕЦБ поддержали повышение процентных ставок на 75 б.п., тогда как "несколько" участников заседания высказались в поддержку менее масштабного повышения ставок, на 50 б.п.

Хотя ЕЦБ твердо намерен продолжить повышение процентных ставок, на рынках ожидают замедления темпа таких повышений. Так, по оценкам рынков, в декабре ставка будет повышена на 50 б.п. В поддержку такого замедления уже высказались некоторые руководители ЕЦБ, отметившие, что после двух подряд повышений ставок по 75 б.п. будет уместно снизить темп ужесточения политики.

Возможным компромиссным решением может стать совмещение менее масштабного повышения ставок с началом сокращения портфеля облигаций, приобретенных в рамках количественного смягчения по программе покупки активов стоимостью 3,3 трлн евро.

Даже если ЕЦБ снизит темп повышения процентных ставок, по оценкам рынков, в следующем году ключевая ставка достигнет 3%, а годовая инфляция, которая сейчас составляет 10,6%, вернется к целевому уровню 2%, возможно, только в 2025 году.