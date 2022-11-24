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2022-11-24T18:42:45+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221124/838944537.html
Saudi Aramco получила разрешение на IPO дочерней компании Luberef
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Дочерняя компания Aramco по производству масел Luberef получила зеленый свет от регулятора фондового рынка королевства на первичное размещение акций, сообщило саудовское... ПРАЙМ, 24.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Дочерняя компания Aramco по производству масел Luberef получила зеленый свет от регулятора фондового рынка королевства на первичное размещение акций, сообщило саудовское Управление по рынку капитала в четверг.
Как сообщает Reuters, Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef), бывшая Saudi Aramco Lubricating Oil Refining Co, предложит инвесторам 50,045 млн акций Luberef, что эквивалентно 29,656% ее акционерного капитала.
Aramco принадлежит 70%-ная доля в Luberef, а остальные акции принадлежат инвестиционному банку Jadwa Investment.