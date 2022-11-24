МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Канадский доллар в четверг немного укрепился против слабеющего к остальным валютам доллара США после стабилизации цен на нефть, сообщило агентство Reuters. В среду были опубликованы протоколы заседания ФРС США, которые просигнализировали о вероятном замедлении темпов повышения процентных ставок.

Пара доллар США/канадский доллар на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,3340 во время спокойной североамериканской сессии, обусловленной празднованием в четверг Дня благодарения в США. Пара торговалась в диапазоне 1,3317-1,3362.

"Доллар США оставался под давлением", — отметил Шон Осборн, главный валютный аналитик Scotiabank.

Между тем индекс доллара США опустился к трехмесячному минимуму, тогда как мировые фондовые индексы достигли двухмесячных максимумов после того, как вышедшие в среду протоколы заседания ФРС указали на замедление темпов повышений ставок со следующего месяца.

Банк Канады уже сбавил темп повышения собственных ставок, но, вероятно, еще не завершил ужесточение. На денежных рынках учитывается повышение ставки Банка Канады на 25 б.п. на следующем заседании, которое пройдет 7 декабря.

Инфляция в Канаде остается слишком высокой, и повышение процентных ставок необходимо, чтобы охладить перегретую экономику, отметил в среду управляющий Банка Канады Тифф Маклем, выступая в канадском парламенте.

Цены на нефть, одну из ключевых статей экспорта Канады, почти не изменились, оставаясь около отметки 78 долларов за баррель, близкой к двухмесячным минимумам, тогда как потолок цен на российскую нефть, предложенный странами Большой семерки, породил сомнения относительно его эффективности в сокращении предложения нефти.

Доходность канадских гособлигаций снизилась по всей кривой вслед за доходностью гособлигаций на основных рынках Европы.

Доходность 10-летних бумаг достигла самой низкой отметки с 19 августа, 2,907%, но затем восстановилась до 2,929%, что на 4,4 базисного пункта ниже уровня закрытия предыдущего дня.