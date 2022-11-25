МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы немного слабеет по отношению к доллару и евро и так же символически его курс растет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 60,74, 63,24 и 8,45 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Россиян предупредили о новом скачке доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 7 копеек, до 60,74 рубля, евро — на 4 копейки, до 63,24 рубля, юаня — снижается на 0,3 копейки, до 8,45 рубля.