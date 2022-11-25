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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838946477.html
Курс рубля на Московской бирже перешел к снижению к доллару
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Рубль в начале торгов пятницы немного слабеет по отношению к доллару и евро и так же символически его курс растет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 60,74, 63,24 и... ПРАЙМ, 25.11.2022
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы немного слабеет по отношению к доллару и евро и так же символически его курс растет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 60,74, 63,24 и 8,45 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 7 копеек, до 60,74 рубля, евро — на 4 копейки, до 63,24 рубля, юаня — снижается на 0,3 копейки, до 8,45 рубля.