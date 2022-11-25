МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в пятницу демонстрировали значительный прирост по сравнению с началом недели и готовились прорвать важные уровни сопротивления на фоне ослабления доллара США против других основных валют, пишет Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6667, прибавив 1,2% с начала недели. Пара находилась на значительном удалении от достигнутого ранее на неделе минимума 0,6585. Сопротивление расположено на ноябрьском максимуме 0,6797 и рост выше этой отметки откроет путь к скользящей средней за 200 дней на уровне 0,6936.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6256, отметившись недельным ростом на 1,6% после восстановления с минимума 0,6091. Пара приблизилась к скользящей средней за 200 дней на уровне 0,6299, который не превышала с апреля.

Новозеландская валюта по-прежнему получала поддержку со стороны крайне жесткой риторики Резервного банка Новой Зеландии, который на этой неделе не только повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 4,25%, но и просигнализировал о дальнейших повышениях, до 5,5%.

Рынки быстро учли в котировках еще одно повышение ставки РБНЗ на 75 базисных пунктов в рамках февральского заседания, тогда как кривая доходности новозеландских гособлигаций четко сигнализировала о грядущей рецессии.

Доходность 2-летних гособлигаций с начала недели выросла на целых 35 базисных пунктов, до 4,63%, а доходность 10-летних бумаг едва изменилась, поскольку инвесторы учитывали в котировках снижение ставок РБНЗ в 2024 году.

В результате доходность 10-летних гособлигаций была на 48 базисных пунктов ниже доходности более краткосрочных долговых бумаг, что означает самую значительную инверсию кривой доходности со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

"Мы не выражаем несогласия с прогнозом РБНЗ, который предусматривает повышение ключевой ставки до более высокого пика. При этом мы сомневаемся, что ставка на уровне 5,5% приведет лишь к неглубокой рецессии, как следует из прогнозов регулятора", — заявил Алекс Лу из TD Securities.

"РБНЗ может быстро повысить ключевую ставку, однако мы считаем, что он также может быстро приступить к ее снижению, когда темпы инфляции будут падать быстрее, чем ожидают в центральном банке, на фоне масштабного сокращения числа рабочих мест", — добавил он.

Резервный банк Австралии придерживается другого подхода к денежно-кредитной политике, замедлив темпы повышения процентных ставок в связи с желанием избежать рецессии.

Инвесторы ожидают, что РБА в декабре повысит ключевую ставку еще на четверть процентного пункта, до 3,10%, а пиковое значение ставки будет находиться на уровне 3,85%, значительно ниже, чем наметил РБНЗ.

В связи с этим кривая доходности гособлигаций Австралии далека от инверсии, и доходность 10-летних бумаг на 30 базисных пунктов выше доходности 2-летних, составляя 3,57%.