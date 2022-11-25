Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex вырос до 3,6513 доллара за фунт к 8.09 мск
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Медь в пятницу утром растет в цене, свидетельствуют данные торгов, удешевление американской валюты поддерживает спрос на промышленный металл.
По состоянию на 8.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,59% — до 3,6513 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,45%, до 8 041 доллара, алюминия — снизилась на 1,23%, до 2 367,5 доллара, цинка — поднялась на 0,4%, до 2 918 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 105,75 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
В центре внимания рынков остаются политика Федеральной резервной системы США, которая в декабре может замедлить темпы повышения ключевой ставки, и ситуация с коронавирусом в Китае.
В КНР в среду был установлен новый суточный рекорд заражений коронавирусом, что усилило опасения по поводу перспектив спроса. Китай является крупнейшим потребителем меди.
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838946913.html