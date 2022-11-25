МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Медь в пятницу утром растет в цене, свидетельствуют данные торгов, удешевление американской валюты поддерживает спрос на промышленный металл. Доллар подешевел на ожиданиях решения ФРС США по учетной ставке

По состоянию на 8.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,59% — до 3,6513 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,45%, до 8 041 доллара, алюминия — снизилась на 1,23%, до 2 367,5 доллара, цинка — поднялась на 0,4%, до 2 918 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 105,75 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

В центре внимания рынков остаются политика Федеральной резервной системы США, которая в декабре может замедлить темпы повышения ключевой ставки, и ситуация с коронавирусом в Китае.

В КНР в среду был установлен новый суточный рекорд заражений коронавирусом, что усилило опасения по поводу перспектив спроса. Китай является крупнейшим потребителем меди.