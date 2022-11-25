МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В пятницу доллар США торгуется около трехмесячного минимума и готовится закончить неделю на негативной территории, пишет Reuters. Его ослабление обусловили перспективы замедления ужесточения политики ФРС уже на заседании в декабре.

В четверг, в связи с празднованием Дня благодарения в США, объемы ликвидности были небольшими, и внимание трейдеров было сосредоточено на ослаблении доллара.

На предыдущей сессии пара британский фунт/доллар США вырос на 0,5%, а на момент написания статьи торговалась по 1,2103, близко к достигнутому в четверг максимуму более чем за три месяца 1,2153. По итогам недели эта пара, видимо, поднимется почти на 2%.

Пара австралийский доллар/доллар США укрепилась до 0,6765 и может закончить неделю ростом более чем на 1%.

Евро вырос против доллара США на 0,02%, до 1,0413, двигаясь к четырехмесячному максимуму прошлой недели 1,0481.

"Третий день подряд рынки сохраняют склонность к риску, — сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл. — Думаю, это оказывает широкомасштабное давление на доллар".

В опубликованных на этой неделе протоколах ноябрьского заседания ФРС сказано, что "существенное большинство" ее руководителей согласны с тем, что "вероятно, скоро будет целесообразно" замедлить темп повышения процентных ставок. Эта фраза спровоцировала падение доллара.

В этом году доллар вырос на 10% благодаря агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 105,83, недалеко от достигнутого на прошлой неделе трехмесячного минимума 105,30. С начала недели он потерял более 1%.

Склонность инвесторов к риску также усилили данные, показавшие, что в ноябре усиление оптимизма компаний в Германии превысило ожидания.

В четверг вышли протоколы октябрьского заседания ЕЦБ, из которых следует, что его руководители опасаются укоренения инфляции в еврозоне. Они подтвердили намерение продолжить повышать ставки, но в декабре рынки ожидают более умеренного повышения на 50 базисных пунктов.

"На следующей неделе выйдут данные по инфляции в еврозоне, и я думаю, что они станут серьезным тестом ожиданий рынка", — сказал Аттрилл. По его мнению, если данные превысят прогноз, то не исключено еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов.

На предыдущей сессии японская иена выросла против доллара примерно на 0,7%, а на момент написания статьи за доллар давали 138,635 йены.

Согласно официальным данным, в ноябре цены в Токио росли самым быстрым темпом за 40 лет, причем рост превысил установленный Банком Японии целевой уровень 2% шестой месяц подряд.

Пара новозеландский доллар/доллар США отступила на 0,1%, до 0,6257, но недалеко ушла от достигнутого в четверг максимума за три месяца.

Вероятно, по итогам недели она укрепится на 1,5% при поддержке повышения ставки Резервного банка Новой Зеландии на 75 базисных пунктов и перспектив дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.

Рынки также ожидают понижения норм резервирования капиталов банками в Китае, где государственные СМИ сообщили со ссылкой на материалы заседания правительства, что нормы будут своевременно понижены и приняты другие меры для поддержания разумного уровня ликвидности.

"Мы считаем, что в ближайшие две недели или даже через несколько дней Народный банк Китая может понизить нормы резервирования для большинства банков на 25 базисных пунктов", — сказали в Nomura.

"При этом понижение окажет лишь ограниченное воздействие, так как, по нашему мнению, реальной проблемой для экономики является все более ревностное проведение политики нулевой терпимости к COVID, а не дефицит средств для кредитования", — добавили аналитики Nomura.

На момент написания статьи пара доллар/юань торговалась по 7,1625 и, видимо, закончит неделю на позитивной территории.