МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу стабилизировались, нацелившись на рост по итогам недели. Как сообщает Reuters, поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, произошедшее на фоне предполагаемого смягчения риторики представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 06.33 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось вблизи флэтовой линии, по 1755,13 доллара за унцию. За истекший период недели спот-цены выросли на 0,4%. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 1755,00 долларов за унцию.

Между тем серебро потеряло 0,8%, опустившись до 21,34 доллара за унцию, однако с начала недели котировки этого металла подскочили примерно на 2,2%.

Откат доллара оказывает поддержку золоту. "Пик жесткости в политике ФРС может быть уже достигнут, поскольку ожидается, что центральный банк замедлит темпы повышения процентных ставок. На этом фоне инвесторы продолжают ликвидировать короткие позиции по золоту, накопленные с начала года", — отметил Йип Джун Ронг, стратег-аналитик IG.

"Значительное большинство" руководителей ФРС сошлись во мнении, что "вскоре, вероятно, будет уместным" замедлить темпы увеличения стоимости заимствований. Об этом говорится в протоколах ноябрьского заседания ФРС, обнародованных в среду.

На фоне смягчения позиции ФРС доллар оказался под давлением, что делает золото более доступным для держателей иных валют.

Цены на золото к концу декабря могут подскочить к 1790-1820 долларам на фоне увеличения спроса на этот металл в качестве актива-убежища и ослабления доллара, связанного с возможным замедлением ужесточения политики ФРС, отметил Джигар Триведи, аналитик Reliance Securities.

Большинство трейдеров ожидает, что ФРС в декабре поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Тем не менее результаты декабрьского заседания ФРС остаются неопределенными, учитывая разброс в прогнозах, сделанных до и после выхода данных по инфляции в США. Котировки золота могут чутко реагировать на поступающие экономические данные, поскольку покупатели хотят "сильнее убедиться в том, что текущие ожидания относительно повышения ставок прочно обоснованы", добавил Джун Ронг.

Запасы золота в биржевом фонде (ETF) SPDR Gold Trust с начала года сократились примерно на 68 тонн.

Между тем спот-цены на платину снизились на 0,6%, до 981,90 доллара за унцию, в то время как палладий подорожал на 0,2%, до 1885,13 доллара за унцию.