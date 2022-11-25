МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно снижением из-за нарастающих опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Китай приложит усилия для снижения влияния пандемии на экономику

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,4%, до 3101,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,7%, до 1984,18 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,58%, до 17558 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,14%, до 2437,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,24%, до 7259,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,35%, до 28283,03 пункта.

"На настроения рынка повлияло распространение коронавируса в Китае", — говорится в комментарии брокерской компании Daiwa Securities, который приводит агентство Франс Пресс.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с ковидом в Китае. В четверг в стране были выявлены уже почти 33 тысячи новых случаев заболевания, что стало новым рекордом. А ухудшение эпидемиологической обстановки может стать причиной ужесточения карантинных мер и негативно повлиять на экономику страны.