Совдир "Россети Центр и Приволжье" рекомендовал дивиденды за девять месяцев в 0,03 рубля
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Россети Центр и Приволжье" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,03015 рублей на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение:… Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,03015 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.
Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 23 декабря, сообщалось ранее в материалах компании.
В конце октября "Россети" сообщали, что инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. По мнению материнской компании, "дочки" смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущей деятельности. Речь шла о компаниях "Россети Московский регион", "Россети Кубань", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", а также "Россети Ленэнерго".
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838954944.html