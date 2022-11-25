МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Россети Центр и Приволжье" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,03015 рублей на акцию, сообщила компания. Индекс FTSE 100 снизился на фоне дивидендных отсечек компаний

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение:… Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,03015 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 23 декабря, сообщалось ранее в материалах компании.

В конце октября "Россети" сообщали, что инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. По мнению материнской компании, "дочки" смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущей деятельности. Речь шла о компаниях "Россети Московский регион", "Россети Кубань", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", а также "Россети Ленэнерго".