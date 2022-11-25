МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Котировки меди растут в пятницу на европейской сессии, так как власти Китая усилили меры поддержки экономики и сектора недвижимости, сообщает Reuters.

Однако рост числа случаев заболевания Covid-19 до рекордных уровней и ужесточение локдаунов в Китае окажут негативное влияние на спрос на металлы в краткосрочной перспективе.

Около 11.44 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 1%, по 8121 доллару за тонну. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы котировки выросли на 0,5%.

Цены на медь, широко использующуюся в строительстве и энергетическом секторе, упали на 25% по сравнению с достигнутыми в марте максимумами, так как темпы роста экономики Китая и других стран замедлились.

"На рынке формируется дно", — сказал Жанклаудио Торлицци из T-Commodity. По его словам, цены на медь могут затем устремиться к 9000 долларов.

Инвесторы слишком негативно оценивают перспективы потребления меди, а запасы находятся на столь низких уровнях, "что цены могут взлететь и без сильного ускорения спроса", добавил он.

Однако "учитывая возобновление локдаунов в Китае и общее ослабление мирового спроса,… восстановление цен в 2023 году может быть более длительным", считают аналитики Citi.

Народный банк КНР понизил требования к резервам банков для поддержания ликвидности. Согласно источникам, центральный банк, вероятно, предложит финансовым институтам дешевые кредиты для покупки облигаций компаний-застройщиков.

Ранее коммерческие банки пообещали девелоперам новые кредиты на сумму не менее 162 млрд долларов.

Первые 9 месяцев текущего года на мировом рынке меди наблюдался дефицит. По прогнозам компании Codelco, в ближайшие 10 лет мировой рынок меди может столкнуться со значительным дефицитом предложения.

Запасы меди на складах LME стабилизировались на сравнительно низком уровне 90 000 тонн.

На неделе 19-25 ноября запасы металла на складах Шанхайской фьючерсной биржи снизились на 18%, до 70 249 тонн, а запасы на таможенных складах КНР истощились полностью.

Алюминий на LME вырос на 0,7%, до 2385 долларов за тонну, цинк прибавил 0,7% и торговался по 2939 долларов, никель — 0,4%, до 26 200 долларов. Свинец подорожал на 0,1%, до 2133 долларов, олово выросло в цене на 0,7%, до 22 400 долларов.