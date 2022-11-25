МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу ослаб против доллара США, растеряв позиции, захваченные ранее на этой неделе, на фоне восстановления доходности мировых гособлигаций, пишет Reuters. Кроме того, инвесторы внимательно следят за продажами в "черную пятницу", надеясь получить представление о состоянии американской экономики.

На момент написания статьи канадский доллар торговался с понижением на 0,4%, по 1,3390 за доллар США, или по 74,68 американского цента. Ранее он торговался в диапазоне 1,3318-1,3395. Неделю канадский доллар может завершить почти без изменений.

Доходность гособлигаций США и ведущих стран Европы выросла после снижения на этой неделе. Давление на доходность этих бумаг оказывали сигналы Федеральной резервной системы о возможном замедлении темпа повышения процентных ставок с декабря. Доллар США отыграл часть понесенных за последнее время потерь против корзины из других основных валют.

Основные индексы Уолл-стрит после открытия торгов торговались сдержанно. Инвесторы наблюдали за ведущими ритейлерами. В США в эти дни проходят крупнейшие распродажи. В этом году их омрачает упрямо высокая инфляция и обеспокоенность возможностью рецессии в следующем году.

США — ключевой торговый партнер Канады, на которого приходится около 75% всего канадского экспорта, включая нефть.

Доходность канадских гособлигаций выросла по всей кривой вслед за долговыми бумагами других государств.

Доходность 10-летних бумаг повысилась на 4,8 базисного пункта, до 2,983%, тогда как в четверг она достигала самого низкого за более чем три месяца внутридневного уровня 2,907%.