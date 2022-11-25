МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и ослабления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Акции "Яндекса" потеряли почти шесть процентов на корпоративных новостях

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе поднимется на 0,3% — до 2201 пункта, РТС почти не изменится, оставшись около 1141 пункта, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 4 доллара до 87,7 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,04 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара повысится на 40 копеек до 60,9 рубля, евро — на 38 копеек до 63,3 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Помимо ситуации с заболеваемостью Covid-19 в КНР, в центре внимания глобальных инвесторов будут новости со стартующего сезона рождественских распродаж в США, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Если они не разочаруют, то S&P 500 может инерционно подрасти и протестировать отметку 4100 пунктов (эта граница выглядит целью текущего восстановления американского фондового рынка), считает он.

"Ключевую роль могут сыграть данные по ВВП в крупных экономиках, которые будут опубликованы в середине недели. На фоне выходящей макростатистики и надежд на предновогоднее ралли мировые индексы будут пытаться расти, однако опасения дальнейшего ужесточения ДКП будут в основном сдерживать такие порывы", — считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" замечает, что рост рынков и заметное ослабление доллара создает диссонанс относительно тех рисков, которые могут быть реализованы в среднесрочной перспективе: от роста инфляционных ожиданий, до более глубокой просадки развитых экономик.

"Цены на нефть могут продолжить снижаться из-за опасений снижения спроса, вызванного ростом заболеваемости коронавирусом в Китае, и ожиданиями по экономической динамике в США и Европе. На этом фоне нефть марки Brent будут преимущественно торговаться в диапазоне 83-86 долларов за баррель", — полагает Манько. СМИ: в ЕС отложили обсуждение лимита цен на нефть до следующей недели

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На ближайшую перспективу на рынок акций мы смотрим все же умеренно-негативно — безыдейность и неопределенность относительно потолка цен в отсутствии существенного улучшения ситуации на рынке нефти дает основания ожидать сохранения слабого спроса на "фишки" и, как следствие, — отката индекса Мосбиржи к району 2150-2165 пунктов, важному с технической точки зрения уровню поддержки", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

Манько из РИА Рейтинга также считает, что для российского фондового рынка предстоящая неделя пройдет скорее в негативном ключе, из-за неопределённости относительно дальнейших перспектив экспорта после 5 декабря и ожидаемого механизма потолка цен на нефть.

А Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал", напротив, полагает, что на следующей неделе сохранят неплохие шансы развития роста при положении выше поддержек 2150 и 1100 пунктов соответственно. При этом она добавляет, что преодоление указанных значений будет свидетельствовать о рисках ускорения продаж вплоть до возвращения к среднесрочному медвежьему движению.

"Из более предсказуемых среднесрочных факторов можно указать поступление дивидендов от нефтяных компаний, что может способствовать росту нашего рынка. Вместе с тем ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае способно ударить по всей мировой экономике и рынкам, особенно по сырьевому, что может оказать серьезное давление на российские акции", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Курс доллара на фоне окончания налогового периода и из-за геополитических рисков может выйти вверх из узкого диапазона последних недель – 60-61 рубля, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Однако потенциальное ослабление рубля будет небольшим, в рамках пары процентов", — добавляет он.

Российский рубль не показал серьезной реакции на налоговый период и, вероятно, продолжит постепенное ослабление на фоне возобновившегося роста объемов импорта, рассчитывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Рубль на следующей неделе может тяготеть к ослаблению — после уплаты налога на прибыль в понедельник рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне курс на предстоящей неделе, вероятно, будет двигаться в диапазоне 60,4-61,6 рубля за доллар", — добавляет он. Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Георгий Ващенко Freedom Finance Global напоминает, что на неделе может отчитаться за третий квартал "Русгидро". Лидерами могут стать такие бумаги, как "Полюс", МТС, "Новатэк", Ozon, Мосбиржа, полагает он.

Локтюхов из Промсвязьбанка до улучшения общерыночного настроения рекомендует рассмотреть для покупок дивидендные идеи, например, МТС. "Мы полагаем, что недооцененность, наряду с неплохими дивидендными перспективами, в текущих условиях позволит ей выглядеть "лучше рынка", — поясняет он.

По мнению Манько из РИА Рейтинга, несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции золотодобывающих компаний и банков, а хуже предприятий нефтяного сектора, строительных компаний и металлургов.