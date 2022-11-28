МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В понедельник цены на нефть снижаются, поскольку уличные акции в Китае против жестких антиковидных мер усилили опасения по поводу перспектив спроса на топливо, пишет Rueters.

В 07.31 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2,43 доллара, или 2,9%, до 81,20 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки упали более чем на 3%, до 80,61 доллара, минимума с 4 января.

Фьючерсы на WTI упали в цене на 2,16 доллара, или 2,8%, по 74,12 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки упали до 73,60 доллара, минимума с 22 декабря 2021 года.

Оба контракта продемонстрировали падение по итогам третьей недели подряд после достижения 10-месячных минимумов на прошедшей неделе. Фьючерсы на Brent по итогам недели снизились на 4,6%, а на WTI — на 4,7%.

"Активные продажи (на рынке нефти) вызваны не только усилением опасений по поводу ослабления спроса на топливо в КНР из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, но и политической неопределенностью, вызванной выступлениями против жестких антиковидных мер в Шанхае", — отметил Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

По его словам, котировки WTI могут опуститься в торговый диапазон 70-75 долларов. При этом волатильность на рынке может сохраниться, все будет зависеть от итогов заседания ОПЕК+ и решения относительно потолка цен на российскую нефть.

Китай сохраняет приверженность политике "нулевой терпимости" к коронавирусу, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином, даже несмотря на то, что большинство других стран уже сняли основные ограничения.

В ночь на воскресенье произошло столкновение сотни демонстрантов с полицией Шанхая. Акции против жестких антиковидных мер проходят в Китае третий день подряд, распространившись на несколько городов после смертельного инцидента с пожаром в жилом доме на западе страны. Жители этого дома были помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса.

"Настроения на нефтяном рынке ухудшаются по мере усиления опасений относительно спроса в Китае и ввиду неопределенности по поводу дальнейшего снижения производства нефти крупнейшими добывающими странами", — отметил Тетсу Эмори из Emori Fund Management Inc.

"Если ОПЕК+ не продолжит сокращение добычи, или власти США не начнут восполнять стратегические запасы, цены на нефть будут двигаться вниз", — сказал он.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря.

В октябре альянс уменьшил целевой уровень добычи на 2 млн баррелей в день и продлил сделку до конца 2023 года.

На декабрьском заседании ОПЕК+ будет принимать решения, учитывая условия на рынке, а также баланс спроса и предложения. Об этом в субботу заявил высокопоставленный представитель нефтяной компании SOMO Саадун Мохсен, сообщает государственное информационное агентство Ирака.

Также в центре внимания участников рынка находится обсуждение ценового потолка для российской нефти.

Страны Большой семерки и представители ЕС рассматривают возможность введения ограничений для цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов США. Однако назначенное на вечер 25 ноября заседание представителей стран ЕС было отменено, сообщили дипломаты. В четверг стороны не смогли прийти к компромиссу по данному вопросу.

Окончательное решение по ценовому потолку должно быть принято 5 декабря, когда также вступит в силу отказ ЕС от российской нефти.