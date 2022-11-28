МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 завершил день с понижением, передает Reuters. Акции, связанные с сырьевыми товарами, оказали сильное давление на индекс. Мировые рынки тем временем наблюдали за необычными для КНР протестами против жестких карантинных ограничений. Эти протесты усилили неопределенность вокруг экономической ситуации в стране.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 опустился на 0,2% после двух недель роста, которые подняли его до более чем 60-дневного максимума. Более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 упал на 1,3%.

Акции нефтегазового сектора оказали наибольшее влияние на FTSE 100. Так, бумаги BP и Shell упали на 1% и 0,3% соответственно. Банки и страховые компании заняли вторую строчку лидеров снижения.

Цены на сырьевые товары упали на опасениях по поводу спроса со стороны главного потребителя — Китая, где вспыхнули протесты из-за карантинных ограничений. Китайская политика "нулевой терпимости" к Covid-19 уже замедлила экономику и оказала давление на глобальный рост, но не смогла остановить рост числа заразившихся.

Субиндекс сектора недвижимости потерял более 1%. Опрос показал, что активность на британском рынке недвижимости в октябре была слабой, а рост цен на жилье замедлился до самого низкого квартального уровня с февраля 2020 года из-за катастрофического "мини-бюджета" и кризиса стоимости жизни.

Бумаги британских ретейлеров просели на 1%. В условиях усугубляющегося кризиса стоимости жизни внимание теперь будет сосредоточено на продажах в "киберпонедельник". Тем временем данные показали, что число покупателей в "черную пятницу" в Великобритании выросло на 3,7% в годовом исчислении, хотя и снизилось на 21,3% по сравнению с допандемийным уровнем.

Котировки BT Group PLC упали на 2,4% после того, как оператор широкополосной и мобильной связи объявил о повышении заработной платы, отражающем рост стоимости жизни.