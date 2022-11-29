МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник в надежде на ослабление коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Китайские власти отметили стабильные цены товаров на онлайн-площадках

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,21%, до 3146,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,89%, до 2011,28 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 4,43%, до 18065 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,81% — до 2427,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7253,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,43% — до 28041,5 пункта.

Трейдеры надеются на смягчение карантинных ограничений в Китае после недавних протестов. Ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая были ужесточены 24 ноября, а в воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений с участием нескольких сотен человек.

"Растут предположения о скором окончании политики нулевой заболеваемости, и это стимулирует позитивные настроения", — приводит агентство Bloomberg комментарий ведущего макростратега по Азии Societe Generale SA в Гонконге Кийонга Сеонга (Kiyong Seong). "Рынки останутся волатильными, пока инвесторы оценивают любые изменения в политике", — полагает эксперт.