МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Юань во вторник восстановился с минимума почти за три недели против доллара США, сообщило агентство Reuters. Отношение инвесторов к китайской валюте улучшилось, после того как власти заявили о новых мерах стабилизации рынка недвижимости и поддержки экономики.

Представитель регулирующих органов заявил в понедельник о том, что застройщикам, чьи акции котируются в континентальном Китае и Гонконге, будет позволено продать дополнительный объем акций с целью последующего приобретения активов рынка недвижимости, пополнения оборотного капитала или погашения долгов. Власти решили отменить ранее действовавший запрет на такое рефинансирование, стремясь стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

"Подобная ориентированная на поддержку роста политики способствовала восстановлению доверия инвесторов, так как стабильные макроэкономические показатели в конечном итоге помогают стабилизировать валюту", — сказал трейдер одного из китайских банков.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на минимуме почти за три недели 7,1989 юаня за доллар против 7,1617 в понедельник.

На континентальном рынке юань восстановился с минимума почти за три недели 7,2435 юаня за доллар и в середине дня торговался по 7,1805, с повышением по сравнению уровнем закрытия предыдущей сессии.

По словам трейдеров, несмотря на новые меры поддержки рынка недвижимости, рост китайской валюты сдерживался все еще высоким числом инфицированных COVID-19 в стране.

К середине дня индекс доллара США опустился до 106,338 против уровня закрытия понедельника 106,681, а оффшорный бань торговался по 7,19 юаня за доллар.