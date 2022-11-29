МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут на фоне ослабления доллара. Как сообщает Reuters, участники рынка ждут большей ясности относительно дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 06.51 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7%, до 1753,34 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,7%, по 1752,60 доллара за унцию.

В понедельник котировки золота упали примерно на 1% на фоне жесткой риторики представителей ФРС. Руководители центрального банка Джеймс Буллард и Джон Уильямс заявили, что для борьбы с инфляцией предстоит пройти еще долгий путь.

"Золото совершает коррекцию после падения в понедельник. Кроме того, доллар снижается", — говорит Илья Спивак, аналитик DailyFX.

Индекс доллара потерял 0,4%. На фоне ослабления доллара золото, номинированное в американской валюте, становится более доступным для держателей иных валют. Золото также чувствительно к ужесточению денежно-кредитной политики: повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Теперь инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое пройдет в среду на мероприятии, организованном Брукингским институтом.

"Если тон заявлений Пауэлла не будет жестким, тогда золото может совершить отскок", — подчеркнул Спивак.

На этой неделе также выходят данные ADP и Минтруда США по числу рабочих мест. Эти отчеты могут повлиять на дальнейшую политику ФРС.

Между тем власти Китая усилили присутствие полиции на улицах Пекина и Шанхая, чтобы предотвратить новые протесты против антиковидных мер.

Протесты в Китае, который является крупнейшим потребителем золота, и усиление мер безопасности могут повлиять на расходы и промышленную активность в следующем месяце, что окажет давление на рынок металлов, отметил Майкл Лэнгфорд, директор AirGuide.

Спот-цены на серебро выросли на 1,4%, до 21,20 доллара за унцию, платина торговалась с повышением на 1,1%, по 999,54 доллара за унцию, а палладий подорожал на 1,5%, до 1872,88 доллара за унцию.