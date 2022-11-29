МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник упали на прогнозах ослабления спроса, тогда как темпы добычи приблизились к рекордному максимуму. В понедельник произошла экспирация декабрьских фьючерсов на природный газ, передает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на природный газ в США в понедельник закрылись падением на 31,2 цента, или 4,4%, по 6,712 доллара за млн БТЕ.

"В ближайшие 6-10 дней погода может стать более умеренной, и этом означает, что число градусодней отопления может сократиться… волатильность на рынке газа может усилиться на фоне скорректированных метеопрогнозов, низких объемов торгов после прошедших праздников и, конечно же, экспирации декабрьских контрактов", — отметил Роберт ДиДона из Energy Ventures Analysis.

Согласно прогнозам Refinitiv, средний спрос на природный газ в США с учетом экспорта на текущей неделе упадет до 116 млрд кубических футов в день со 125,8 млрд кубических футов в день на прошлой неделе.

Данные Refinitiv также указывают на то, что темпы добычи газа в континентальных штатах за исключением Аляски за истекший период ноября составляют в среднем 99,6 млрд кубических футов в день против 99,4 млрд кубических футов в день в октябре.

"Котировки потеряли большую часть завоеванных на прошлой неделе позиций преимущественно из-за возобновившегося ослабления цен на нефть", — отметили в Ritterbusch and Associates.

Цены на нефть в понедельник приблизились к самым низким уровням с начала года, так как протесты против ограничительных мер в Китае, который является крупнейшим мировым импортером нефти, ухудшают перспективы спроса на топливо.

Также сохраняются сомнения относительно сроков возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе. Планируется, что эксплуатация терминала будут возобновлена в середине декабря.