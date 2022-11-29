МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Энергетический и медицинский секторы сегодня возглавили подъем на европейском фондовом рынке после благоприятной сессии в Азии, где настроение улучшили слухи о том, что Китай на волне недавних протестов может смягчить ограничения, связанные с COVID-19.

Как сообщает Reuters, панъевропейский STOXX 600 утром прибавил 0,3%. Вчерашняя сессия стала для индекса худшей почти за две недели из-за протестов в Китае и опасений насчет влияния коронавирусных ограничений на рост второй по величине экономики мира.

Азиатские индексы резко выросли в ожидании пресс-конференции, посвященной профилактике заболеваемости COVID, которая проходила в Китае. Появились надежды на то, что протесты способы вынудить власти раньше смягчить коронавинусные ограничения.

Национальная комиссия здравоохранения Китая выпустила уведомление о необходимости расширить программу вакцинации для пожилых и вводить прививки чаще. По словам представителя комиссии, волнения в стране вызваны не самими карантинными мерами, а их чрезмерно усердной реализацией на практике.

Инвесторы сегодня ждут инфляционных данных Германии за ноябрь. Как ожидается, инфляция в стране снизилась по сравнению с октябрем. Также выйдет окончательная оценка потребительского доверия в еврозоне за ноябрь.