МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник в основном незначительно снижаются перед выходом статистики по инфляции в еврозоне и в Германии, следует из данных торгов. СМИ сообщили о готовности Еврокомиссии к обсуждению нового пакета санкций

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,66% — до 7522,83 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,07% — до 6661 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 14366,46 пункта.

Во вторник рынки ожидают статистику по потребительским ценам в крупнейшей экономике Европы — Германии. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам ноября, по предварительной оценке, замедлилась до 10,3% с рекордных 10,4% месяцем ранее.

Одним из главных событий для инвесторов в Европе на этой неделе станут статданные по потребительским ценам в еврозоне. Аналитики предполагают, что предварительная оценка покажет замедление годовой инфляции по итогам ноября до 10,4% октябрьских 10,6%.