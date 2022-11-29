МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник растут вслед за закрывшимися преимущественно в плюсе азиатскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Во Франции подсчитали, как США обогатятся за счет Евросоюза

По состоянию на 12.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,04%, до 33886 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 11664,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3979 пункта.

Оптимизм инвесторов во вторник обуславливается надеждами на восстановления темпов роста экономики в Китае. Трейдеры ожидают, что власти страны смягчат антиковидные ограничительные меры после протестов накануне.

"Мы не ожидаем, что политика Китая отойдет от позиции "нулевого" коронавируса, однако мы можем увидеть некоторое смягчение политики в частном порядке и в некоторых областях", — приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Jefferies Мохит Кумар (Mohit Kumar).

Кроме того, по словам эксперта, рынки находятся в оптимистичном настроении в ожидании замедления темпов повышения ставок центральными банками.