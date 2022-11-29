МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник стремительно растут на надеждах на ослабление антиковидных мер в Китае после протестов, вспыхнувших на выходных, передает Reuters.

Около 11.19 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 2,50 доллара, или 3%, по 85,69 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,98 доллара, или 2,6%, до 79,22 доллара за баррель.

Китайские чиновники сферы здравоохранения во вторник заявили, что Пекин планирует ускорить темпы вакцинации от коронавируса пожилых граждан, стремясь преодолеть ключевое препятствие для ослабления карантинных мер.

"Перспектив возвращения к нормальности в стране, являющейся крупнейшим импортером нефти в мире, достаточно для того, чтобы цены совершили скачок. Котировки продемонстрировали первый значительный отскок за последние две недели", — отметил Рикардо Евангелиста, аналитик ActivTrades.