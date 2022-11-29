МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырастет до психологически важной отметки в 30 000 пунктов к середине следующего года, считают аналитики, опрошенные Reuters. Он не был на этом уровне с сентября 2021 года.

Инвесторы ожидают, что инфляция в США и по всему миру достигнет пиковых значений, и это, возможно, заставит правительства смягчить свою денежно-кредитную политику. Более низкие процентные ставки или более высокие темпы экономического роста улучшат перспективы прибыльности японских компаний.

Рисками для этих перспектив выступают масштабы глобального экономического спада и новые карантинные ограничения в Китае, приводящие к общественным протестам.

Согласно медианной оценке 11 аналитиков, опрошенных 14-28 ноября, Nikkei достигнет отметки в 30 000 пунктов в конце июня. В дальнейшем эта отметка станет уровнем среднесрочного плато, поскольку, согласно опросу, в конце следующего года индекс будет находиться на этом же уровне.

В таком случае, рынок вырастет на 6% от пятничного закрытия на отметке в 28 283,03 пункта. Максимальным значением Nikkei с начала года пока остается отметка в 29 388,16 пункта, которой он достиг в январе.

В четверг японский ключевой индекс достиг 10-недельного максимума на отметке в 28 502,29 пункта на фоне растущих надежд на то, что инфляция в США, возможно, уже достигла пика и в следующем месяце ФРС займет более мягкую позицию. В последующие дни индекс снижался.

T&D Asset Management прогнозирует, что Nikkei достигнет 30 500 пунктов в июне, 30 700 пунктов в декабре и 31 000 пунктов к середине 2024 года.

"Мы подходим к концу той ограничительной финансовой среды, которая создалась в результате ужесточения политики ФРС, но рынок хочет услышать окончательное подтверждение этому на заседании в декабре", — указывает Хироси Намиока, главный стратег и фондовый управляющий T&D, базирующийся в Токио.

"Мы также должны уделить внимание протестам в Китае, так что в течение следующих трех месяцев, возможно, стоит придерживаться выжидательного подхода", — добавляет он.

Мнения относительно финрезультатов японских компаний в следующие шесть месяцев разделились: четверо аналитиков прогнозируют их улучшение и трое — ухудшение.

Многие полагают, что японскому рынку акций придется пережить еще одну нисходящую коррекцию в 1-м полугодии следующего года, прежде чем начать ралли.

В частности, крупнейший брокер страны Nomura прогнозирует, что в июне Nikkei окажется на все той же отметке в 28 000 пунктов и достигнет 30 000 пунктов только в конце года.

"Особый интерес в следующем году будет вызывать неожиданное сочетание укрепления иены и стабильной, позитивной динамики Nikkei", — указывает Юносукэ Икеда, базирующийся в Токио главный стратег по акциям в Nomura, отмечая влияние пиковых ставок ФРС на рынок.

"Это означает, что японские акции будут очень привлекательны для долларовых инвесторов", — добавляет он.