События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 ноября
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,8 млн барр
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-1,7%
|-1,5%
|3:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы отдела финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/ Джонатана Кернса
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь)
|-5,8%
|-1,8%
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2022)
|-3,8%
|1,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (октябрь)
|0,7%
|0,6%
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь)
|49
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|49,2
|49
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (ноябрь)
|48,7
|48
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (октябрь)
|1,2%
|-0,6%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|1%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,2%
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|1,2%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (ноябрь)
|8 тыс
|13 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (ноябрь)
|5,5%
|5,5%
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|3,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|10,6%
|10,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|1,5%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,25%
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
|239 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|2,6%
|2,7%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|4,1%
|4,1%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь)
|-92,22 млрд долл
|-90,2 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь)
|-0,1%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (ноябрь)
|45,2
|47
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь)
|10,717 млн
|10,3 млн
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (октябрь)
|-10,2%
|-5%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,691 млн барр
|-2,487 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,887 млн барр
|21:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск /11:00 CET/
|RUB
|X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.11.2022, новые члены Наблюдательного совета, изменения в политике вознаграждения членов Правления и Наблюдательного совета, Амстердам /Нидерланды/)
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|-9,8%
|-9,8% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (октябрь)
|3,9%
|4,1% (прогноз)
|RUB
|Татнефть — СД (итоги исполнения бюджета ПАО за 1-9м2022, утверждение бюджета на декабрь 2022 и на 2023, прогнозы по разведке и добыче на 2023)
https://1prime.ru/Financial_market/20221129/838990376.html