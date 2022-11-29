МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Американский индекс Nasdaq Composite в начале торгов во вторник повышается, сообщает Reuters. Бумаги Tesla возглавили рост среди пострадавших ранее акций роста. Участники рынков надеются, что публичные протесты в Китае способны вынудить власти раньше смягчить коронавирусные ограничения.

Dow Jones Industrial Average после открытия потерял 1,7 пункта до 33 847,8 пункта, а S&P 500 опустился на 0,3%, или 0,01%, до 3964,19 пункта. Nasdaq Composite вырос на 10,5 пункта, или 0,1%, до 11 060,018 пункта.