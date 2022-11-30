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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221130/838999709.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,26% — до 2179,72 пункта,... ПРАЙМ, 30.11.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,26% — до 2179,72 пункта, индекс РТС — 0,16%, до 1126,91 пункта.