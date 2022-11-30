МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,26% — до 2179,72 пункта, индекс РТС — 0,16%, до 1126,91 пункта.