МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером растет на 3%, закрепившись выше 1 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки надеются на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и реагируют на снижение курса доллара, свидетельствуют комментарии эксперта.

По состоянию на 19.26 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 53,4 доллара, или на 3,03%, до 1 813,3 доллара за тройскую унцию. Показатель поднялся выше отметки в 1 800 долларов впервые с августа нынешнего года. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,3% — до 22,718 доллара за унцию.

Рынки обращают внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который днем ранее подтвердил целесообразность замедления повышения ключевой ставки. По данным CME Group, 78,2% экспертов ожидают повышения ставки в декабре на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Сигналы от ФРС по монетарной политике влияют на котировки золота, так как решения по ставке отражаются на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость этого драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,92%, до 104,97 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

"Золоту нравится снижение процентных ставок вместе с ослаблением доллара", — сказал порталу MarketWatch главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер (Marc Chandler).