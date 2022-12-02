МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Юань в пятницу снизился против доллара США, но за неделю в целом он все равно должен продемонстрировать самый значительный рост за два года, сообщило агентство Reuters.

Китайская валюта получает поддержку со стороны перспективы более низких темпов повышения процентных ставок в США и постепенного отхода властей Китай от политики нулевой терпимости к COVID-19. Тем не менее трейдеры прогнозируют замедление восстановления юаня в следующем году, несмотря на признаки формирования долларом пика, так как Китай, вероятно, будет сохранять низкие процентные ставки, а некоторые иностранные инвесторы могут побояться вернуться к китайским активам в связи с геополитической напряженностью.

На континентальном рынке ближе к полудню юань торговался в районе 7,0580 юаня за доллар, то есть с небольшим понижением по сравнению с уровнем закрытия четверга.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на уровне 7,0542 юаня за доллар, максимуме за две недели. По итогам недели юань вырос примерно на 1,5%, в то время как индекс доллара США опустился до минимума за три с половиной месяца на фоне признаков подготовки ФРС к замедлению повышения ставок в связи со снижением инфляции.

Китайская валюта получает поддержку со стороны последних мер властей по стабилизации рынка недвижимости и признаков того, что правительство собирается смягчить жесткие антиковидные меры.

Китай в некоторых случаях намерен разрешить карантин в домашних условиях при положительном тесте COVID-19, что будет одной из дополнительных мер, о которых власти объявят в ближайшие дни. Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

Домашний карантин будет разрешен не во всех случаях, сказал один из источников в четверг. Он пояснил, что беременные женщины, престарелые и люди с хроническими заболеваниями смогут проходить карантин дома.

Тем, кто контактировал с инфицированными, также будет разрешена самоизоляция дома, если там созданы определенные условия.

Власти также будут наращивать тестирование на антитела на предмет новых штаммов коронавируса и сократят частоту массового тестирования и регулярных тестов амплификации нуклеиновых кислот.

В HSBC полагают, что грядущее восстановление китайской валюты будет медленным и неровным. "Инвестиции со стороны некоторых западных компаний, возможно, будут возвращаться лишь постепенно, учитывая сохраняющиеся опасения по поводу антиковидной политики и геополитической напряженности…", — сказали в банке.

"Процентные ставки в материковом Китае, вероятно, будут оставаться низкими еще некоторое время, чтобы обеспечить устойчивое восстановление экономики…", — отметили там.