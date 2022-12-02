МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в пятницу завершил торги на 3-недельном минимуме под давлением акций технологического сектора. Резкое укрепление иены ударило по бумагам автопроизводителей, пишет Reuters.

Инвесторы заняли осторожную позицию перед выходом ключевых месячных данных по количеству рабочих мест в США. Они могут пролить свет на подход ФРС к повышению процентных ставок.

Индекс Nikkei опустился на 1,59% до 27777,90 пункта, минимального уровня с 10 ноября. За неделю он потерял 1,59%.

Индекс Topix по итогам торгов упал на 1,64% до 1953,98 пункта, хотя ранее в ходе сессии терял 2,06%. Это уровень, при котором Банк Японии может выйти на рынок. За неделю Topix снизился на 1,64%.

Шокирующая победа Японии в игре с Испанией на Чемпионате мира по футболу спровоцировала подъем акций компании интернет-вещания CyberAgent и сети пабов в британском стиле Hub.

CyberAgent — соцсеть и компания онлайн-рекламы, которая с помощью своего приложения Ameba транслирует все матчи с катарского Чемпионата мира по футболу. Ее акции подорожали на 3,95%, а бумаги Hub подскочили на 7,03%.

"Многие японские фирмы строили предположения, что курс доллара к иене устанавливается примерно на уровне 135, поэтому дополнительное укрепление иены с большей степенью вероятности станет тормозом для прибыли", — сказал на конференц-звонке с журналистами стратег Nomura Кадзуо Камитани.

Инвесторы по всему миру будут пристально следить за данными по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу. Они будут искать в данных новое доказательство того, что инфляционное давление достигло пика. Если так, это поддержит сделанное на этой неделе заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором он указал, что настало время замедлять повышение ставок.

Акции Mitsubishi Motors стали лидером падения, потеряв 5,91%. Бумаги Nissan и Toyota подешевели на 2,98% и 1,38% соответственно.

Сильнейшее влияние на Nikkei оказали акции Fast Retailing, оператора магазинов Uniqlo. Они опустились на 1,72% и лишили индекс 48 пунктов.

Акции телекоммуникационного оператора KDDI упали на 1,91%.