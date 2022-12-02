МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Российский рынок акций показывает умеренное снижение на 0,3% под давлением пятничных фиксаций и отсутствия драйверов роста, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. "СПБ биржа" начнет торги акциями эмитентов КНР с листингом в Гонконге

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 16.10 мск снижается на 0,3%, до 2180,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1111,94 пункта.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 87,57 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 31 копейку, до 61,8 рубля.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что вслед за позитивным стартом российский рынок резко просел и продолжил снижаться. "Индексу Мосбиржи не помогает даже ускорение нисходящей динамики рубля, но потери фондового индикатора пока довольно умеренные, в отличие от индекса РТС, который обновил месячный минимум", — сообщает он.

Ситуация на мировых рынках является неоднозначной, по мнению эксперта. Фондовые площадки после просадки начала торгов сдержанно восстанавливаются.

"Дополнительное давление на российские индексы может оказывать фактор пятницы, когда многие предпочитают воздерживаться от активных действий или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", — дополняет Бабин.

Зарина Саидова из ФГ "Финам" соглашается и считает, что российский рынок сегодня торгуется в умеренном минусе в условиях малоинформативного фона. С наступлением декабря ожидать особой активности от игроков не приходится – торги проходят при невысоких объемах, подмечает она. ВЭБ установил ориентир купонов по облигациям не выше 9,5 процента

"С учетом дня недели, пятницы, мотивация для покупок сегодня у игроков минимальная. По пятницам на отечественном рынке в последние месяцы практически невозможно застать покупательные настроения, игроки взяли привычку фиксировать прибыль перед выходными", — поясняет Саидова.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Виталий Манжос из "Алго Капитал" обращает внимание на акции "Газпрома" (-0,91%). Они испытывают давление в связи с негативными корпоративными новостями, выходившими на текущей неделе. "Речь идет о падении объемов добычи и экспорта природного газа с начала года, а также о судебных претензиях к "Газпрому" со стороны германской компании Uniper в размере 11,6 миллиарда евро", — объясняет эксперт.

Лидерами снижения стали — акции "ВСМПО-Ависмы" (-3,73%), "Иркута" (-3,19%), Veon (-2,5%), "Лензолота" (-2,07%), "Новатэка" (-1,02%).

В лидерах роста пока — акции "Сургутнефтегаза" (+4,5%) "Абрау-Дюрсо" (+2,68%), "Полюса" (+0,76%).

ПРОГНОЗЫ

"Не сумев преодолеть сопротивление 2192 пункта, индекс Мосбиржи направился к ближайшей поддержке 2172 пункта, которую может пробить в случае ухудшения внешнего фона",

По предположению Манжоса, в настоящее время индекс Мосбиржи встретил локальную поддержку около уровня 2175 пунктов.

"Краткосрочная техническая картина в нем пока указывает на вероятное слабое завершение торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2160-2185 пунктов. В худшем случае его просадка по итогам дня превысит 1%", — прогнозирует он.