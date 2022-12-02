МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Котировки меди перешли к снижению, хотя ранее в пятницу они поднимались до более чем 2-недельного максимума. Цены оказались под давлением после выхода данных по рынку труда США, которые заставили усомниться в возможном замедлении темпов ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает агентство Rueters.

Около 14.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,4%, по 8300 долларов за тонну. В ходе торгов пятницы котировки поднимались до максимума с 15 ноября.

За истекший период недели цены на медь на LME выросли примерно на 3%.

Фьючерсы на медь на COMEX упали в цене на 1,2%, до 3,77 доллара за фунт.

Согласно опубликованным в пятницу данным, работодатели США в ноябре наняли больше работников, чем ожидалось, а также повысили зарплаты. Это может препятствовать намерениям ФРС относительно начала замедления темпов повышений процентных ставок в этом месяце.

"Сейчас хорошие новости принимают негативный оттенок. Любые хорошие данные говорят в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС, что оказывает давление на котировки металлов", — отметил Нитеш Шах из WisdomTree.

Доллар США подскочил после выхода данных по числу рабочих мест, делая металлы, номинированные в американской валюте, более дорогими для держателей иных валют.

Тем не менее потенциал снижения цен ограничен, поскольку появляются сообщения, что Китай продолжает смягчать антиковидные меры.