МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Торги на американских фондовых биржах в пятницу начались с потерь. Более высокие, чем ожидалось, показатели занятости за ноябрь умерили ожидания инвесторов насчет замедления агрессивного повышения ставок ФРС, сообщило агентство Reuters.

Dow Jones Industrial Average после открытия потерял 129,6 пункта, или 0,38%, до 34 265,45 пункта. S&P 500 опустился на 36,4 пункта, или 0,89%, до 4040,17 пункта, а Nasdaq Composite упал на 174,1 пункта, или 1,52%, до 11 308,375 пункта.