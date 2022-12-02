МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после сильных данных по рынку труда, вызвавших волну опасений относительно дальнейших действий Федрезерва, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,83%, до 34109,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24%, до 11338,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 4035,56 пункта.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в ноябре увеличилось больше прогноза — на 263 тысячи. А безработица в прошлом месяце осталась на уровне октября в 3,7%. По словам аналитиков, пессимизм инвесторов связан с опасениями того, что сильные данные по рынку труда дают Федрезерву США возможности для дальнейшего повышения учетной ставки.

"Хорошие новости по числу занятых являются плохими новостями для рынков. Учитывая это и устойчивую базовую инфляцию, мы думаем, что спекуляции относительно паузы Федрезерва (в повышении учетной ставки – ред.) на январском или февральском заседаниях являются неоправданными", — сказал агентству Блумберг макроэкономический и инвестиционный стратег HSBC Asset Management Хуссейн Мехди (Hussain Mehdi).

Неделю тем не менее американские индексы могут закончить преимущественно ростом — NASDAQ с понедельника увеличился на 1,1%, S&P 500 – на 0,2%. Dow Jones при этом сократился на 0,63%.