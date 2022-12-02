МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу ослаб против укрепляющейся американской валюты после данных по рынкам труда США и Канады. Инвесторы изучали их на предмет влияния темпы повышения процентных ставок центральными банками, сообщает Reuters.

Канадский доллар снизился против доллара США на 0,2% до 1,3455 после торговли в диапазоне 1,3421-1,3520. По итогам недели снижение может составить 0,6%.

Канада прибавила 10 100 рабочих мест в ноябре, против прогноза роста на 5 000, в то время как уровень безработицы снизился до 5,1%. Об этом сообщило Статистическое управление Канады.

Денежные рынки ожидают, что Банк Канады повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в следующую среду. Более масштабное повышение оценивается в 15%.

Доллар США вырос против корзины основных валют, а фондовые рынки по всему миру упали.

Цены на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, выросли в преддверии встречи ОПЕК+ в воскресенье и запрета ЕС с понедельника на российскую нефть. Цены на нефть в США выросли на 0,4% до 81,51 доллара за баррель.

Доходность 10-летних облигаций Канады выросли на 5,5 б.п. до 2,889%.