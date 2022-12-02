МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером перешел к росту по отношению к евро и иене после выхода данных по рынку труда США, оказавшихся лучше прогноза, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0482 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0522 доллара, курс доллара к иене рос до 135,35 иены со 135,27 иены. До выхода статистики доллар дешевел к обеим валютам.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,43%, до 105,18 пункта.

Валютный рынок резко отреагировал на данные из США. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в ноябре увеличилось больше прогноза — на 263 тысячи. А безработица в прошлом месяце осталась на уровне октября в 3,7%.

Неделю при этом американская валюта может завершить в минусе – с понедельника доллар подешевел к евро на 0,7%, к иене – на 2,6%, а индекс доллара опустился на 1,1%.