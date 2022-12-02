МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам пятницы на негативном фоне из США, вызванном данными по рынку труда страны, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 0,03% — до 7556,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 6742,25 пункта, немецкий DAX вырос на 0,27% — до 14529,39 пункта.

Пессимизм на мировых рынках в пятницу был вызван американской макростатистикой. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в ноябре увеличилось больше прогноза — на 263 тысячи. Инвесторы опасаются, что сильные данные по рынку труда дают Федрезерву США возможности для дальнейшего повышения учетной ставки.

"Сам по себе отчет является хорошей новостью с экономической точки зрения, однако рынки воспринимают это как плохие новости, поскольку думают, что это отложит "поворот" в монетарной политике Федрезерва", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

Неделю европейские индексы завершили преимущественно в плюсе — FTSE 100 вырос на 0,9%, CAC 40 – на 0,4%, а DAX сократился на 0,1%.