ТОКИО, 5 дек — ПРАЙМ. Есть риск остановки цен на высоком уровне на мировом рынке нефти, сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в связи с решением ОПЕК+ о сохранении сокращения добычи нефти. Эксперт оценил последствия введения потолка цен для нефтяного рынка

"На заседании вчера ОПЕК+ было принято решение о сохранении уровня сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день. Что касается производства российской нефти, увеличивается непрозрачность (непрогнозируемость) соответствия спроса и предложения и есть вероятность, что цены остановятся на высоком уровне. Правительство по-прежнему внимательно и с напряжением следит за движениями на международном энергетическом рынке и за тем, какое влияние они оказывают на японскую экономику, а также укрепляет взаимодействие с международными энергетическими организациями и с основными странами-потребителями, и считает важным диалог со странами производителями, такими как Саудовская Аравия и Арабские эмираты, и странами-потребителями и прилагает усилия для создания стабильности на международном рынке сырой нефти за счет увеличения добычи и инвестиций в производственные мощности" — сказал Мацуно.

Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

По словам Мацуно, Япония внимательно следит за влиянием на экономику введения лимита цен на российскую нефть.

"Установления ценового потолка на российскую сырую нефть, принятые G7 и европейскими странами, преследуют цель сократить нефтяные доходы России и внести стабильность в мировой рынок нефти. Что касается вопроса о конкретном эффекте этих мер, то на этот момент я не могу ответить, но и в странах, которые не приняли эти меры, произойдет эффект снижения цен на российскую нефть, что приведет к сокращению нефтяных доходов России. Мы по-прежнему внимательно следим за влиянием на нашу страну и мировую экономику и будем тесно взаимодействовать с G7 и мировым сообществом", — сказал он.

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.