МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается, закрепившись выше 1 820 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Ослабление доллара на фоне ожиданий по экономике Китая поддерживает стоимость драгоценного металла. Доллар дешевеет к евро на рисковых настроениях рынков

По состоянию на 7.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,25 доллара, или на 0,68%, до 1 821,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,08% — до 23,5 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 104,16 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление доллара происходит на фоне ожиданий рынков по поводу дальнейшего смягчения карантинных ограничений в Китае. В воскресенье ограничительные меры были ослаблены в ряде городов, в частности, в городе Урумчи, где в конце ноября в жилом доме произошел пожар, который стал одним из драйверов протестных настроений в стране ранее. Также карантин был ослаблен в Шанхае и Ханчжоу.

Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, что вызывает опасения по поводу экономических перспектив страны, особенно после протестов на заводе Foxconn Technology Group в китайском городе Чжэнчжоу, где производится iPhone. Ожидания дальнейшего ослабления карантина поддерживает ожидания по поводу экономики Китая, что негативно для традиционно более надежного доллара.