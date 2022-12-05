Февральский фьючерс на золото на Comex достиг 1821,85 доллара за тройскую унцию к 7.54 мск
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается, закрепившись выше 1 820 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Ослабление доллара на фоне ожиданий по экономике Китая поддерживает стоимость драгоценного металла.
По состоянию на 7.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,25 доллара, или на 0,68%, до 1 821,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,08% — до 23,5 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 104,16 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Ослабление доллара происходит на фоне ожиданий рынков по поводу дальнейшего смягчения карантинных ограничений в Китае. В воскресенье ограничительные меры были ослаблены в ряде городов, в частности, в городе Урумчи, где в конце ноября в жилом доме произошел пожар, который стал одним из драйверов протестных настроений в стране ранее. Также карантин был ослаблен в Шанхае и Ханчжоу.
Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, что вызывает опасения по поводу экономических перспектив страны, особенно после протестов на заводе Foxconn Technology Group в китайском городе Чжэнчжоу, где производится iPhone. Ожидания дальнейшего ослабления карантина поддерживает ожидания по поводу экономики Китая, что негативно для традиционно более надежного доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20221205/839049165.html