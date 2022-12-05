МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник поднимается, свидетельствуют данные торгов. Способствуют росту котировок снижение курса доллара и ожидания по ослаблению карантина в Китае. Доллар дешевеет к евро на рисковых настроениях рынков

По состоянию на 8.04 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,52% — до 3,875 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,37%, до 8 450 долларов, алюминия — на 2,43%, до 2 545,5 доллара, цинка — снизилась на 0,02%, до 3 079 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 104,15 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Вместе с тем рынки продолжают следить за ситуацией в Китае, который является крупнейшим потребителем меди. Ранее в стране были ослаблены карантинные ограничения, в том числе в Шанхае, Ханчжоу и городе Урумчи.

Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, что вызывало опасения рынков по поводу экономических перспектив страны. Теперь рынки ожидают дальнейшего ослабления карантина в Китае, что позитивно для прогнозов спроса на медь.