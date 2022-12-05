МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В понедельник юань торговался при поддержке ослабления карантинных мер в Китае, причем доллар США опустился против него ниже ключевого уровня 7, до минимума с середины сентября, сообщает Reuters.

Китайскую валюту поддержали также ожидания замедления повышения процентных ставок в США, которые обрушили индекс доллара до минимума почти за пять месяцев.

Вместе с тем некоторые аналитики предупреждают, что путь к восстановлению экономики Китая будет тернистым и волатильность юаня сохранится.

Вероятность ужесточения карантинных мер или ухудшение эпидемиологической ситуации может рассматриваться "как повод для открытия коротких позиций" по юаню, написали аналитики Maybank клиентам.

В начале сессии понедельника на континентальном рынке юань поднялся примерно на 1,4%: за доллар давали 6,9507 юаня, и это был минимальный уровень с 13 сентября.

За прошлую неделю юань вырос почти на 1,6%, и этот недельный рост на ожиданиях ослабления карантинных мер был самым сильным с 2005 года.

Пара доллар/оффшорный снизилась до минимума за два месяца 6,9438 после рекордного падения на прошлой неделе.

В входные было объявлено об ослаблении ограничений в ряде городов, включая Шанхай и Урумчи. После прошедших неделю назад беспрецедентных протестов Пекин пытается принимать более целенаправленные и менее жесткие меры борьбы с COVID.

В ноябре ключевой китайский индекс CSI300 подскочил почти на 10% благодаря чистому притоку на континентальный рынок акций более 60 млрд юаней в рамках трансграничной программы Stock Connect.

В воскресенье Morgan Stanley повысил рейтинг китайских акций до уровня "выше рынка", объяснив это "многочисленными позитивными изменениями, включая явное направление к отмене ограничений".

Другие международные финансовые компании, включая UBS и Goldman Sachs, тоже ставят на рост китайских рынков.

В Standard Charted ожидают, что в следующем году рост личного потребления в городах Китая ускорится до 7% с 0,2% в 2022 году, а ко 2-му кварталу 2023 года большинство карантинных мер будет отменено.

В Maybank также объяснили рост юаня "широкомасштабным ослаблением доллара США". От достигнутого 28 сентября максимума индекс доллара упал почти на 9%.