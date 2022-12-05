МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в понедельник достигли многомесячных максимумов, после того как появились новые признаки смягчения антиковидных мер в Китае. Кроме того, сильные данные по занятости в США не смогли умерить ожидания в отношении замедления повышения ставок ФРС, пишет Reuters.

Теперь трейдеры ждут решения в отношении процентных ставок Резервного банка Австралии (РБА), которое будет объявлено во вторник. Многие будут следить за сигналами о предстоящей паузе после указаний на то, что инфляция, возможно, уже достигла своего пика.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,8%, до 0,6849, самого высокого уровня с середины сентября. Сопротивление располагается на отметке 0,685.

Пара новозеландский доллар/доллар США укрепилась на 0,4%, до 0,6436, самого высокого уровня с августа, после того как на прошлой неделе она закрылась с повышением на 2,6%. В настоящее время сопротивление находится на отметке 0,645.

В пятницу вечером доллар США сначала вырос на данных по занятости и заработной плате за ноябрь, которые оказались неожиданно сильными. Но затем он сдал завоеванные позиции, так как трейдеры фиксировали прибыль на ожиданиях того, что Федеральная резервная система в этом месяце замедлит темпы повышения ставок.

"Этот временный рост доллара США после данных по числу рабочих мест, которые оказались сильнее прогнозов, показывает, что американская валюта по-прежнему испытывает понижательное давление", — говорит Джозеф Капурсо, стратег-аналитик СВА.

"Пара австралийский доллар/доллар США выигрывает на фоне смягчения мировых условий финансирования и антиковидных ограничений в Китае, хотя она т сталкивается со значительным сопротивлением в районе 0,6850", — добавляет он.

В входные было объявлено об ослаблении ограничений в ряде городов, включая Шанхай и Урумчи. После прошедших неделю назад беспрецедентных протестов Пекин пытается принимать более целенаправленные и менее жесткие меры борьбы с COVID.

Следующим важным фактором для австралийского доллара будет заседание Резервного банка Австралии. На рынках считают, что вероятность повышения ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов составляет 70%. Ожидается, что ставка достигнет пика на уровне 3,5%, тогда как всего месяц назад прогнозировалось, что ее максимум составит 4,1%.

В текущем цикле РБА пока повысил ставку на 275 базисных пунктов, до 2,85%, самого высокого уровня за девять лет, чтобы сдержать инфляцию.

"Трейдеры будут внимательно следить как за решением РБА, так и за тоном заявления. Это, вероятно, будет ключевым фактором для австралийского доллара на текущий неделе, который перевесит данные по ВВП за 3-й квартал, ожидаемые в среду", — говорит Шон Кэллоу, стратег-аналитик Westpac.

"Сможет ли пара австралийский доллар/доллар США преодолеть максимумы сентября в районе 0,6915, зависит от дальнейшей ситуации с Сovid-19 в Китае и от динамики доллара США", — считает он.

Доходность облигаций в понедельник в целом остается без изменений после резких колебаний на прошлой неделе. Доходность 10-летних австралийских гособлигаций достигла 3,379%, самого низкого уровня с августа.